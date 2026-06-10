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ГАИ показала кадры с наездом автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала кадры жесткой аварии с наездом автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. Соответствующий пост в среду, 10 июня, появился на странице ведомства в мессенджере МАКС.

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала кадры жесткой аварии с наездом автобуса на пешеходов в Екатеринбурге. Соответствующий пост в среду, 10 июня, появился на странице ведомства в мессенджере МАКС.

В канале уточняется, что автоинспекторы и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте происшествия.

Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга.

По информации главы региона Дениса Паслера, погибли трое взрослых и один ребенок. Предварительно, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы.