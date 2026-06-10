Средства ПВО за день сбили 203 украинских дрона над Россией

По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Они уточнили, что противник пытался ударить по Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Тверской областям, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Кроме того, коптеры уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.