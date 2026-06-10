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Средства ПВО за день сбили 203 украинских дрона над Россией

Средства противовоздушной обороны за день сбили 203 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над территорией России. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Средства противовоздушной обороны за день сбили 203 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над территорией России. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, вражеская армия вела атаку в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Они уточнили, что противник пытался ударить по Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской и Тверской областям, Московскому региону, Краснодарскому краю и Крыму. Кроме того, коптеры уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Утром Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре крылатые ракеты Вооруженных сил Украины «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб.

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