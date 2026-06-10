Водитель автобуса в Екатеринбурге заявил, что не помнит момент смертельного наезда

Напомним, что в Екатеринбурге пассажирский автобус наехал на пешеходов в Ленинском районе, в результате чего погибли четыре человека, включая маленького ребёнка. Предварительно, пострадали не менее десяти человек. Среди раненых есть как пешеходы, так и пассажиры автобуса. Сейчас полиция устанавливает личности погибших и пострадавших, а также выясняет причины произошедшего. Губернатор Денис Паслер после смертельного ДТП распорядился провести проверку всех транспортных компаний региона. Он подчеркнул необходимость убедиться, что перевозчики соблюдают правила предрейсовых медицинских осмотров водителей.