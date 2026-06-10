Два мирных жителя пострадали при ударе дрона по ТЦ и АЗС в Брянской области

В ночь на 9 июня из-за атаки ВСУ был поврежден один из энергетических объектов региона, сообщал господин Ковальчук. Было отключено электроснабжение более 34 тыс. жителей в нескольких районах, но вскоре подачу электроэнергии восстановили.