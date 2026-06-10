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Два мирных жителя пострадали при ударе дрона по ТЦ и АЗС в Брянской области

Двое мирных жителей поселка Климово Брянской области получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автозаправочной станции и торговому центру. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Двое мирных жителей поселка Климово Брянской области получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автозаправочной станции и торговому центру. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По есловам врио губернатора, раненые — женщина и мужчина — доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

В ночь на 9 июня из-за атаки ВСУ был поврежден один из энергетических объектов региона, сообщал господин Ковальчук. Было отключено электроснабжение более 34 тыс. жителей в нескольких районах, но вскоре подачу электроэнергии восстановили.