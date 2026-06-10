Дрон ВСУ атаковал гражданское авто с двумя детьми в ЛНР

Ранее сообщалось, что в городе Ирмино Луганской Народной Республики украинский беспилотник атаковал подростков, которые катались на питбайках. В результате удара беспилотного летательного аппарата один юноша погиб на месте. 17-летний парень скончался от полученных травм, а его 16-летний товарищ получил осколочное ранение и был доставлен в больницу.