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Дрон ВСУ атаковал гражданское авто с двумя детьми в ЛНР

В Северодонецке ЛНР украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Ранены три человека, включая двоих детей, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Источник: Life.ru

Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю марки Renault Logan. Это произошло днём в районе автовокзала. Внутри находились трое мирных жителей. Среди пострадавших — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения.

«С серьёзными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Также в правительстве региона сообщили о ещё одной атаке. Враг ударил беспилотником по частному дому в посёлке городского типа Донецкий. Жильцы не пострадали.

Ранее сообщалось, что в городе Ирмино Луганской Народной Республики украинский беспилотник атаковал подростков, которые катались на питбайках. В результате удара беспилотного летательного аппарата один юноша погиб на месте. 17-летний парень скончался от полученных травм, а его 16-летний товарищ получил осколочное ранение и был доставлен в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.