Shot: Сбивший людей в Екатеринбурге водитель потерял сознание и ничего не помнит

Мужчина утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и хотел быстро проехать перекресток около храма. Дальше у него помутнело в глазах, он якобы потерял сознание и мог перепутать педали. Сам момент аварии, по словам водителя, он не помнит, говорится в публикации.