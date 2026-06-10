Shot: Сбивший людей в Екатеринбурге водитель потерял сознание и ничего не помнит

Водитель пассажирского автобуса, который выехал на тротуар и насмерть задавил трех взрослых и одного ребенка в центре Екатеринбурга, заявил о том, что потерял сознание и ничего не помнит. Об этом в среду, 10 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Мужчина утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и хотел быстро проехать перекресток около храма. Дальше у него помутнело в глазах, он якобы потерял сознание и мог перепутать педали. Сам момент аварии, по словам водителя, он не помнит, говорится в публикации.
Инцидент произошел вечером 10 июня у храма Большой Златоуст. Автобус, который проезжал перекресток, задел поворачивавший автомобиль, после чего выехал на тротуар, где в этот момент находились люди.
Помимо четырех погибших, еще три человека были госпитализированы. Точное число пострадавших пока неизвестно. Позже Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала кадры жесткой аварии.