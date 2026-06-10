В Екатеринбурге после ДТП возбудили два уголовных дела

«Следственными органами СК России по Свердловской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного пассажирского автобуса возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что сейчас следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, авария произошла у храма Большой Златоуст.
Судя по видео, которое опубликовала Госавтоинспекция региона, автобус протаранил легковушку при повороте и сбил людей, стоявших на тротуаре возле пешеходного перехода.
Как позднее пояснили журналистам в Госавтоинспекции, погибшие — две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.