В Екатеринбурге после ДТП возбудили два уголовных дела

«Следственными органами СК России по Свердловской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного пассажирского автобуса возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».