Лантратова намерена добиться международной оценки удара ВСУ в Севастополе

Киевский режим, отметила Лантратова, наносит удары не только по гражданской инфраструктуре, но и пытается уничтожить историческую память. Она назвала такие действия варварством, которому не может быть оправданий. Музеи, памятники и исторические здания не являются военными целями. Попытка уничтожить подобное место демонстрирует не силу, а бессилие, добавила омбудсмен.