Лантратова намерена добиться международной оценки удара ВСУ в Севастополе

«Необходимо дать честную оценку произошедшему. Буду добиваться правовой оценки со стороны международных институтов. Виновные должны быть установлены. Все обстоятельства удара должны быть зафиксированы. Такие военные преступления нельзя оставлять без реакции», — подчеркнула она.
Киевский режим, отметила Лантратова, наносит удары не только по гражданской инфраструктуре, но и пытается уничтожить историческую память. Она назвала такие действия варварством, которому не может быть оправданий. Музеи, памятники и исторические здания не являются военными целями. Попытка уничтожить подобное место демонстрирует не силу, а бессилие, добавила омбудсмен.
По словам Лантратовой, музей-панорама — важный символ города-героя. Там хранится правда о мужестве защитников Севастополя и подвиге людей, которые стояли за свою землю и историю.
Напомним, 10 июня в музее-панораме «Оборона Севастополя» вспыхнул пожар после целенаправленной атаки украинского беспилотника. Огонь быстро распространился по зданию, и возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности. Историческое здание получило серьёзные разрушения. По оценкам специалистов, оно оказалось практически полностью уничтоженным. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил случившееся с событиями Великой Отечественной войны. Он заверил, что панораму обязательно восстановят.
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