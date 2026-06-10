СК завёл не одно уголовное дело после смертельного ДТП у церкви в Екатеринбурге

СК России по Свердловской области возбудил уголовные дела по факту ДТП с участием маршрутного автобуса. Они касаются преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это следует из сообщения на официальном канале в «Максе» Следственного комитета России.