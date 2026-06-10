Собянин сообщил об уничтожении уже 62 БПЛА, летевших к столице

Средства противовоздушной обороны успешно уничтожили еще два дрона Вооруженных сил Украины в небе над Московским регионом. Общее число сбитых дронов достигло 62. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Утром Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре крылатые ракеты Вооруженных сил Украины «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.