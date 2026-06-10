Остановил клюшкой вооруженного ножом, получил волну поддержки и деньги

Для жителя Белфаста Майтиу Мак Тигернана, который помог остановить вооруженного ножом нападавшего, собрали более £21,5 тыс. пожертвований. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы для сбора средств.
Инцидент произошел 8 июня. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, запечатлено нападение на мужчину. В кадр также попал момент, когда один из прохожих вмешался в происходящее и при помощи клюшки для хёрлинга обезвредил злоумышленника.
Позднее выяснилось, что этим прохожим был Майтиу Мак Тигернан. После распространения ролика пользователи интернета организовали сбор средств для мужчины, первоначально заявив, что хотят угостить его «пинтой пива». На момент публикации участие в кампании приняли около 2,2 тысячи человек.
Как сообщает телеканал Sky News, сам Тигернан признался, что был удивлен масштабом общественной поддержки. Он также заявил о намерении направить часть собранных средств пострадавшему Стивену Огилви.
По имеющимся данным, в результате нападения Огилви потерял глаз. Сейчас он остается в больнице.
Правоохранительные органы предъявили обвинения 30-летнему Хади Алодиду. Ему вменяют покушение на убийство, ношение колющего или режущего предмета в общественном месте, а также угрозы убийством.
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