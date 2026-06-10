Остановил клюшкой вооруженного ножом, получил волну поддержки и деньги

Инцидент произошел 8 июня. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, запечатлено нападение на мужчину. В кадр также попал момент, когда один из прохожих вмешался в происходящее и при помощи клюшки для хёрлинга обезвредил злоумышленника.