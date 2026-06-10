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В Прикамье огласили приговор мужчине, обстрелявшему знакомого из ружья

Его отправили в колонию строгого режима.

Суд огласил приговор жителю села Деменева Чернушинского округа, обстрелявшему знакомого из ружья, рассказали в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошёл в мае 2025 года.

«В дом к мужчине пришёл знакомый, с котором у него был давный конфликт. Гость хотел просто поговорить. Однако мужчина решил убить его и схватился за ружьё. Он не менее трёх раз выстрелил в гостя из ружья, целясь в левую часть туловища. Потерпевший получил огнестрельные дробовые ранения грудной клетки и спины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи подчёркивают: стреляя из ружья, мужчина осознавал, что подвергнет опасности жизнь и здоровье не только потерпевшего, но и других людей, которые находились возле его дома, а также жителей близлежащих домов.

«Довести свои действия до конца осуждённый не смог. Очевидцы вовремя вмешались, отнесли пострадавшего в безопасное место, а затем доставили его в медучреждение», — уточнили сотрудники регионального СКР.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае удалось найти приятелей, 13 лет назад напавших с оружием на инкассаторов. Каждого из них суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.