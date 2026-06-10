В Прикамье огласили приговор мужчине, обстрелявшему знакомого из ружья

«В дом к мужчине пришёл знакомый, с котором у него был давный конфликт. Гость хотел просто поговорить. Однако мужчина решил убить его и схватился за ружьё. Он не менее трёх раз выстрелил в гостя из ружья, целясь в левую часть туловища. Потерпевший получил огнестрельные дробовые ранения грудной клетки и спины», — сообщили в пресс-службе ведомства.