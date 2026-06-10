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ДТП произошло на внутренней стороне 90-го километра МКАД, движение затруднено

Автомобильная авария произошла на внутренней стороне 90-го километра Московской кольцевой автодороги в районе съезда № 91. Из-за ДТП движение транспорта на участке затруднено. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобильная авария произошла на внутренней стороне 90-го километра Московской кольцевой автодороги в районе съезда № 91. Из-за ДТП движение транспорта на участке затруднено. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО.