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Автобус вспыхнул на федеральной трассе в Дагестане и выгорел полностью

Пассажирский автобус загорелся на федеральной трассе Р-217 в Хасавюртовском районе Дагестана.

Пассажирский автобус загорелся на федеральной трассе Р-217 в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным регионального управления МЧС, в результате происшествия никто не погиб и не получил травм.

Сообщение о возгорании поступило экстренным службам в 16:30 по московскому времени. Пожар произошел возле населенного пункта Казмаул на участке федеральной автодороги.

Прибывшие на место пожарные расчеты начали ликвидацию возгорания спустя несколько минут после вызова — в 16:39. Полностью потушить огонь удалось к 17:25.

В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.

После инцидента к выяснению обстоятельств подключилась прокуратура Дагестана. В надзорном ведомстве сообщили, что установление причин и всех обстоятельств возгорания пассажирского автобуса поставлено на контроль.

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