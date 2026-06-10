Подработка за 925 рублей обернулась уголовным делом для юной россиянки

По данным суда, девушка познакомилась в интернете с неизвестным, который предложил ей «лёгкую подработку»: использовать свой банковский счёт как транзитный. Через её карту прошли 18,5 тысячи рублей, похищенные у пенсионера из Томска, а сама она получила за это 925 рублей.