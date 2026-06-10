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Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Противовоздушная оборона (ПВО) российской армии ликвидировала еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Противовоздушная оборона (ПВО) российской армии ликвидировала еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в среду, 10 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации Собянина в мессенджере МАКС.

Утром Министерство обороны отчиталось, что системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре крылатые ракеты Вооруженных сил Украины «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.

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