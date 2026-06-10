В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали четыре мирных жителя ДНР

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он в своём телеграм-канале.
Повреждения зафиксированы в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево и Первомайском (Тельмановский муниципальный округ), а также в Новосёловке и Стародубовке (Мангушский муниципальный округ). В результате атак повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобили.
Ранее в Курской области в больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав произошедшее трагедией, не имеющей оправдания. Напомним, 5 июня в Курской области украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка Большесолдатского района. В результате удара пострадали трое мужчин в возрасте 68, 61 и 30 лет. Медики диагностировали у всех раненых множественные осколочные травмы.
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