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Почти 4 га бурьяна с деревьями обнаружили под Волгоградом вместо посевов

Владелец немаленького участка забыл про него, в результате чего на сельхозугодьях разрослись вязы, осот и пырей с полынью.

В ходе ведомственной проверки сотрудники Управления Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили в Среднеахтубинском районе заросли сорняка.

Почти четыре гектара сельскохозяйственных земель заросли сорными вязами, осотом, полынью и пыреем. Ни сажать что-то на участке, ни косить разнотравье на сено или хотя бы просто удалять сорняки землевладелец даже не пытался — следов земледелия инспекторы при осмотре не обнаружили. Такое отношение не только является нарушением законодательства, но и ведет к ухудшению качества земли, так как сорняки истощают плодородный слой почвы.

Собственнику земли выдано предписание об устранении нарушений и настоятельно рекомендовано привести участок площадью 3,8 гектара.

А ранее юристы разъяснили волгоградским пенсионерам должны ли они платить налог на землю.