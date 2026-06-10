Почти 4 га бурьяна с деревьями обнаружили под Волгоградом вместо посевов

Почти четыре гектара сельскохозяйственных земель заросли сорными вязами, осотом, полынью и пыреем. Ни сажать что-то на участке, ни косить разнотравье на сено или хотя бы просто удалять сорняки землевладелец даже не пытался — следов земледелия инспекторы при осмотре не обнаружили. Такое отношение не только является нарушением законодательства, но и ведет к ухудшению качества земли, так как сорняки истощают плодородный слой почвы.