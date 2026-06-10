Подлинные фрагменты панорамы Рубо чудом уцелели, заявила Захарова

«В ночь на 10 июня режим Зеленского совершил очередное преступление, атаковав с помощью БПЛА музей-панораму “Оборона Севастополя 1854−1855 годов”. На его крыше возник пожар. Зданию причинен ущерб», — говорится в её комментарии.
Захарова подчеркнула, что подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Рубо, спасённые ещё в годы Великой Отечественной войны, снова уцелели почти невероятным образом. В момент атаки они находились не в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.
В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолётного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». После атаки начался масштабный пожар, которому присвоили четвёртый ранг сложности. По словам директора Музея обороны Севастополя, здание горело 13 часов, и всё это время сохранялась угроза обрушения купола.
Локализовать огонь удалось только во второй половине дня — к 15:42, после чего спасатели приступили к проливке конструкций. Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что каменная часть здания пострадала минимально, но внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальной стадии реставрации, не уцелели. При этом музейные материалы были заранее оцифрованы. Власти уже заявили, что панораму восстановят и постараются воссоздать в лучшем виде.
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