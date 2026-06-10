Подлинные фрагменты панорамы Рубо чудом уцелели, заявила Захарова

Локализовать огонь удалось только во второй половине дня — к 15:42, после чего спасатели приступили к проливке конструкций. Погибших и пострадавших, по данным властей, нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что каменная часть здания пострадала минимально, но внутреннее убранство и полотно, находившееся на финальной стадии реставрации, не уцелели. При этом музейные материалы были заранее оцифрованы. Власти уже заявили, что панораму восстановят и постараются воссоздать в лучшем виде.