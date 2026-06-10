Останки, обнаруженные в районе поисков семьи Усольцевых, принадлежат животному

Ранее финансовый аналитик Елена Бахарева заявила, что бизнес пропавшего в тайге Сергея Усольцева — компания «Поливест-Железногорск» — пытаются захватить удалённо: несмотря на то, что Усольцев по-прежнему значится директором и владельцем 50%, документы за 2025 год подписаны не им, а уполномоченным представителем по доверенности. Также аналитик обратила внимание, что телефон предпринимателя при попытке перевода средств через банки отображает другое имя — Шерзод Олимович Э., что может указывать на «цифровое рейдерство» или попытки перераспределения управления внутри бизнеса. Семья Усольцевых пропала осенью прошлого года, поиски продолжаются.