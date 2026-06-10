Расчёты ПВО сбили 32-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

«Уничтожен ещё один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.
Ранее в Северодонецке ЛНР украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Ранены три человека, включая двоих детей. Аппарат нанёс удар по автомобилю марки Renault Logan. Среди пострадавших — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения.
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