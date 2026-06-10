Появились новые подробности о ДТП в Екатеринбурге

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло в среду в Ленинском районе Екатеринбурга у храма Большой Златоуст. В настоящее время известно о четырех погибших, среди них ребенок. Предварительно еще четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы. По данным министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, состояние троих пешеходов, пострадавших в ДТП, средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.