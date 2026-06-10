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EMSC: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Приморском крае

Неподалеку от берегов Приморского края произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом в среду, 10 июня, сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Неподалеку от берегов Приморского края произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом в среду, 10 июня, сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки зафиксировали в 20:34 по местному времени (13:34 по московскому времени). Эпицентр толчков располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет примерно три тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 347 километров, говорится в материале.

Информации о повреждениях и пострадавших нет.

В конце мая у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок зарегистрирован в 23:31 по местному времени (2:31 мск). Очаг залегал на глубине 53 километра.