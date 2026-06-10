EMSC: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Приморском крае

Толчки зафиксировали в 20:34 по местному времени (13:34 по московскому времени). Эпицентр толчков располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет примерно три тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 347 километров, говорится в материале.