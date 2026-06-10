Над Орловской областью сбили 13 беспилотников ВСУ

Сегодня в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. Кроме того, повреждения зафиксированы в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево и Первомайском (Тельмановский муниципальный округ), а также в Новосёловке и Стародубовке (Мангушский муниципальный округ). В результате атак повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобили.
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