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Над Орловской областью сбили 13 беспилотников ВСУ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в течение дня над регионом расчёты ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Источник: Life.ru

«В течение сегодняшнего дня над регионом уничтожены 13 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал он в «Максе».

Сегодня в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. Кроме того, повреждения зафиксированы в Центрально-Городском районе Горловки, Красногвардейском районе Макеевки, Енакиево и Первомайском (Тельмановский муниципальный округ), а также в Новосёловке и Стародубовке (Мангушский муниципальный округ). В результате атак повреждены восемь объектов гражданской инфраструктуры, два грузовых и один легковой автомобили.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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