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Путин наделил ЦБ и инкассаторов правом самостоятельно сбивать дроны

ЦБ РФ, спецпочта и инкассаторские службы получили право подавлять сигналы управления и уничтожать беспилотники: закон подписан Путиным для защиты финансовых объектов от диверсий.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин утвердил законодательные изменения, наделяющие Центральный банк РФ, подразделения специальной почтовой связи и инкассаторские службы полномочиями по самостоятельному уничтожению дронов.

Документ вступил в законную силу 10 июня.

Согласно новым нормам, уполномоченные организации получают право применять меры противодействия беспилотникам. Отныне они могут подавлять каналы управления, выводить из строя или полностью уничтожать воздушные, надводные и подводные дроны.

В пояснительной записке к закону отмечается, что приоритетной задачей признана защита объектов финансовой системы, включая инфраструктуру в новых регионах страны, на фоне участившихся диверсионных и террористических атак с использованием беспилотных средств.

До принятия данного закона правом пресекать деятельность беспилотников обладали исключительно сотрудники ведомственной охраны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, а также военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России.

Ранее стало известно об уничтожении 766 дронов над российскими регионами.

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