Путин наделил ЦБ и инкассаторов правом самостоятельно сбивать дроны

Президент РФ Владимир Путин утвердил законодательные изменения, наделяющие Центральный банк РФ, подразделения специальной почтовой связи и инкассаторские службы полномочиями по самостоятельному уничтожению дронов.
Документ вступил в законную силу 10 июня.
Согласно новым нормам, уполномоченные организации получают право применять меры противодействия беспилотникам. Отныне они могут подавлять каналы управления, выводить из строя или полностью уничтожать воздушные, надводные и подводные дроны.
В пояснительной записке к закону отмечается, что приоритетной задачей признана защита объектов финансовой системы, включая инфраструктуру в новых регионах страны, на фоне участившихся диверсионных и террористических атак с использованием беспилотных средств.
Ранее стало известно об уничтожении 766 дронов над российскими регионами.