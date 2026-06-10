Буквы сорвали и выбросили: в Армении осквернили мемориал городам-героям

На территории мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри неизвестные повредили плиты, посвященные городам-героям Великой Отечественной войны. Об инциденте сообщает «Sputnik Армения».
Факт вандализма обнаружили сотрудники коммунальных служб. Во время осмотра территории они нашли сорванные позолоченные буквы от названий городов в мусорных контейнерах, расположенных рядом с мемориалом.
По имеющимся данным, злоумышленники действовали с такой силой, что на каменных плитах остались заметные повреждения. При этом пятиконечные звезды, размещенные на мемориале, не пострадали.
Директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян резко осудил произошедшее, назвав случившееся проявлением неуважения к памяти людей, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
Руководитель учреждения также допустил, что инцидент мог быть направлен на ухудшение отношений между Арменией и Россией. В свою очередь представители местных властей заявили, что произошедшее не сможет повлиять на многолетние связи двух народов.
В настоящее время специалисты мэрии ведут восстановление поврежденных плит с названиями городов-героев.
Ранее, в феврале 2024 года, Следственный комитет Армении предъявил обвинение фигуранту дела об осквернении памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Читайте также: Армения ограничила свободу граждан, прибывших для участия в выборах.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!