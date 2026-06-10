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В селе Доброе Липецкой области после падения беспилотника загорелся жилой дом

Жилой дом в селе Доброе Липецкой области загорелся после падения беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Источник: Life.ru

«В селе Доброе после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Пострадавших, к счастью, нет. Сейчас возгорание ликвидировано. После осмотра территории взрывотехниками начнёт работу комиссия по оценке ущерба. Соответствующие поручения даны главе округа Анатолию Попову», — пишет Артамонов в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и мужчина 1991 года рождения, также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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