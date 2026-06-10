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Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в районе Северной стороны Севастополя

По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, силами ПВО в районе Северной стороны города сбиты два дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.

По его словам, личным составом Вооружённых сил Российской Федерации проводится работа по ликвидации беспилотных летательных аппаратов противника с применением различных видов вооружения, в том числе стрелкового оружия.

Ранее Life.ru писал, что в результате атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины пострадали четыре мирных жителя ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили женщина 1943 года рождения и мужчина 1991 года рождения, также пострадал мужчина 1974 года рождения. В Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 2004 года рождения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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