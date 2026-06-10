Водитель признался в ошибке, ставшей причиной смертельного ДТП в Екатеринбурге: «Думал, это тормоз. А это газ был»

«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было. Ничего не помню», — резюмировал участник смертельной аварии в разговоре с прессой. Он подчеркнул, что плохо себя чувствовал при управлении транспортным средством.