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Водитель признался в ошибке, ставшей причиной смертельного ДТП в Екатеринбурге: «Думал, это тормоз. А это газ был»

Водитель автобуса попал в ДТП в Екатеринбурге, перепутав газ и тормоз.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности смертельного ДТП в Екатеринбурге у храма. Водитель автобуса рассказал, что перепутал педали и вместо тормоза нажал газ. Свою версию случившегося он рассказал журналистам «Известий».

«Я хотел быстрее, потом у меня голова сильно заболела, глаза ничего не видели, я нажал на тормоз, а это газ был. Похоже, так было. Ничего не помню», — резюмировал участник смертельной аварии в разговоре с прессой. Он подчеркнул, что плохо себя чувствовал при управлении транспортным средством.

Вечером среды у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль и автобус. Погибли четыре человека, включая ребенка. Трое госпитализированы. Водители не пострадали, с ними работают следователи. Ранее KP.RU сообщил, что СК по региону возбудил сразу несколько уголовных дел по факту случившегося.