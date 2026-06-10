Россиянка с дочерью и 4 котами не может улететь из Таиланда из-за долга отелю

С апреля женщина не платила за номер с джакузи, но при этом писала отзывы, в которых хвалила гостиницу и уточняла, что жить можно бесплатно.
Кроме того, Александра ушла в минус на 300 тысяч рублей, просрочила визу и не имеет средств ни на покупку билетов, ни на оплату долга. Семья собирает для неё деньги, однако ситуацию осложняют коты — их невозможно устроить на передержку, а перевозка животных требует больших расходов.
Ранее пропавшая в Таиланде 25-летняя россиянка Шанти Боровских была найдена и госпитализирована в больницу на Пхукете. Перед исчезновением, 1 июня, Шанти перестала отвечать на звонки и сообщения. Её родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой. Она рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, пыталась найти работу, но у неё не было денег. Родные планировали купить ей билет домой в Москву на 8 июня. Позже выяснилось, что голая Шанти упала с третьего этажа на крышу первого этажа в жилом комплексе «Патак Вилла-2». Она проломила крышу. После этого её задержала полиция.
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