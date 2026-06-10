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При ракетной атаке ВСУ на Чувашию повреждены жилые дома и соцобъекты

В результате ракетной атаки на Чувашию повреждения получили жилые дома, административные и социальные объекты, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

В результате ракетной атаки на Чувашию повреждения получили жилые дома, административные и социальные объекты, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

Из-за ракетной опасности в Чебоксарах приостановили работу летних школьных лагерей. По словам господина Николаева повреждены жилые дома, административные и социальные объекты, с утра на местах работают экстренные службы. Глава региона уточнил, что обошлось без погибших, но пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает.

«Один человек остается в больнице, его состояние стабильное, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Угроз здоровью населения в районе происшествия нет», — пояснил господин Николаев.

В начале мая Чебоксары также подверглись атаке: тогда пострадали 47 человек, трое погибли. Повреждения получили около 40 многоквартирных домов и социальные объекты, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.

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