Спутал педали: автобус врезался в толпу на Урале, людей доставали домкратом

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП произошло 10 июня в Ленинском районе на улице 8 Марта у дома № 17. Участниками аварии стали пассажирский автобус и пешеходы. На кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией, видно, что автобус вылетает на перекресток, врезается в Lifan, после чего вылетает на тротуар. В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.