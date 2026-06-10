Спутал педали: автобус врезался в толпу на Урале, людей доставали домкратом

В Екатеринбурге пассажирский автобус вылетел на тротуар и врезался в толпу людей, в результате погибли четыре пешехода, в том числе ребенок, еще как минимум столько же пострадали. Aif.ru собрал подробности.
Автобус въехал в пешеходов у храма в Екатеринбурге.
По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП произошло 10 июня в Ленинском районе на улице 8 Марта у дома № 17. Участниками аварии стали пассажирский автобус и пешеходы. На кадрах, опубликованных Госавтоинспекцией, видно, что автобус вылетает на перекресток, врезается в Lifan, после чего вылетает на тротуар. В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что автобус частного перевозчика столкнулся с легковым автомобилем и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов.
По данным Telegram-каналов, авария произошла у храма «Большой Златоуст», где в это время находилось много людей.
Четверо погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Екатеринбурге.
В Госавтоинспекции по Свердловской области рассказали, что в результате столкновения автобуса с пешеходами погибли четыре человека — две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Их личности устанавливаются.
Паслер сообщил, что пострадали четыре пешехода, троим из них потребовалась госпитализация. По словам губернатора, «спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса». На месте аварии работают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, они оказывают помощь на месте.
По данным СМИ, у пострадавших диагностированы травмы и переломы, у одного раздроблена нога.
Очевидцы рассказали, что люди оказались под колесами транспортного средства. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из-под автобуса с помощью домкрата.
Водитель автобуса, въехавшего в пешеходов, рассказал свою версию ДТП.
Полицейские сообщили, что водителю автобуса 48 лет, а водителю Lifan — 21 год, стаж его вождения — два года.
Позднее водитель автобуса рассказал журналистам, что хотел успеть проехать перекресток до смены сигнала светофора на красный, но резко почувствовал себя плохо — у него закружилась голова и ухудшилось зрение. Он предположил, что перепутал педаль газа с тормозом.
«Зеленый был. Я хотел успеть. У меня голова сильно болит. Глаза ничего не видят. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ похоже», — сказал мужчина.
После случившегося Паслер заявил о необходимости проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.