Казахстанец нанес 8 ударов ножом другу: пострадавший выжил

«Находясь в зальной комнате квартиры, у него в голове появились голоса, которые начали говорить: “защищайся”, “спасайся”, и он увидел, что спецгруппа “Вега” лезет в окно. Он взял нож, в какую руку не помнит, и начал наносить данным ножом удары, в какие части тела и сколько ударов он нанес, не помнит», — говорится в приговоре суда.