Казахстанец нанес 8 ударов ножом другу: пострадавший выжил

Как сообщает 10 июня 2026 года телеканал «Ирбис ТВ», материалы рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. На заседаниях стало известно, что 52-летнему павлодарцу в момент застолья внезапно послышались голоса.
«Находясь в зальной комнате квартиры, у него в голове появились голоса, которые начали говорить: “защищайся”, “спасайся”, и он увидел, что спецгруппа “Вега” лезет в окно. Он взял нож, в какую руку не помнит, и начал наносить данным ножом удары, в какие части тела и сколько ударов он нанес, не помнит», — говорится в приговоре суда.
52-летний мужчина своему товарищу нанес 8 ударов, и тот чудом выжил. Уголовное дело рассмотрели по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, но от уголовной ответственности обвиняемого освободили. Вместо этого направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
Ранее сообщалось, что казахстанка жестоко убила родную мать во время конфликта из-за денег.