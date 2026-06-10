Экстремал упал с моста в Калининградской области

В Калининградской области 45-летний мужчина упал с высоты около 20 метров во время прыжка с тарзанкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
Инцидент произошёл 7 июня на Чертовом мосту по дороге в Мамоново, где собралась группа любителей экстремального отдыха. По предварительным данным, трос для прыжка не был закреплён на конструкции моста, из-за чего мужчина сорвался и упал в овраг.
Пострадавший не смог самостоятельно подняться, его эвакуировали спасатели на жёстких носилках и передали медикам скорой помощи. У экстремала диагностированы множественные переломы, он находится в больнице.
Полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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