Экстремал упал с моста в Калининградской области

Инцидент произошёл 7 июня на Чертовом мосту по дороге в Мамоново, где собралась группа любителей экстремального отдыха. По предварительным данным, трос для прыжка не был закреплён на конструкции моста, из-за чего мужчина сорвался и упал в овраг.