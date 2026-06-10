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Экстремал упал с моста в Калининградской области

В Калининградской области экстремал упал с моста во время прыжка с тарзанкой. Мужчина получил множественные переломы и находится в больнице, полиция проводит проверку.

Источник: Аргументы и факты

В Калининградской области 45-летний мужчина упал с высоты около 20 метров во время прыжка с тарзанкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

Инцидент произошёл 7 июня на Чертовом мосту по дороге в Мамоново, где собралась группа любителей экстремального отдыха. По предварительным данным, трос для прыжка не был закреплён на конструкции моста, из-за чего мужчина сорвался и упал в овраг.

Пострадавший не смог самостоятельно подняться, его эвакуировали спасатели на жёстких носилках и передали медикам скорой помощи. У экстремала диагностированы множественные переломы, он находится в больнице.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее пилот авиакомпании S7 Airlines погиб при попытке установить личный рекорд по задержке дыхания под водой в Домодедово. 36-летний Андрей утонул во время эксперимента, несмотря на присутствие медиков.