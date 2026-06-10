Водитель автобуса, попавший в ДТП в Екатеринбурге, перепутал газ и тормоз

Мужчина пояснил, что хотел ускориться, но у него резко заболела голова. Глаза перестали видеть дорогу. Шофёр нажал на педаль, полагая, что это тормоз, но оказалось, что это газ. Он добавил, что плохо себя чувствовал во время управления транспортным средством.