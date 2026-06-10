Въехавшему в толпу в Екатеринбурге может грозить до семи лет лишения свободы

«Видео [момента ДТП] действительно жуткое, и если все так: хотели проскочить на запрещающий сигнал светофора и так далее, то, что возбудили, [предусматривает наказание в виде лишения свободы] до семи лет. При этом надо понимать, что это преступление средней тяжести, потому что оно по неосторожности. Но на самом деле все не так однозначно, потому что как он объясняет свои действия — что после удара с кроссовером ударился головой и из-за этого перепутал педали, то здесь, судя по всему, стоит вопрос о проведении судмедэкспертизы — вообще насколько он был после этого удара в состоянии руководить своими действиями. И дальше пошли нюансы: если водитель кроссовера поворачивал, когда автобусу уже горел запрещающий сигнал, то виноват автобус, тогда от того, что он от удара головой педали перепутал, ничего не меняет, но вот если водитель кроссовера поворачивал, когда автобусу горел еще зеленый, и действительно экспертиза установит, что именно после удара товарищ потерял адекватность и педали перепутал, то здесь он вообще может оказаться не виноватым, а виноватым — водитель кроссовера», — прокомментировал он.