Песню бывшего солиста поп-группы «Время и стекло» признали экстремистской

Поп-коллектив «Время и Стекло» был создан в декабре 2010 года. В состав дуэта входили Алексей Завгородний (Positiff) и Надежда Дорофеева (Додо), продюсером проекта являлся Алексей Потапенко (Потап). В 2020 году группа объявила о прекращении деятельности.