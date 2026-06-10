Песню бывшего солиста поп-группы «Время и стекло» признали экстремистской

Минюст России включил в федеральный список экстремистских материалов музыкальную композицию «Ничего личного»* исполнителя под псевдонимом Positiff (Алексей Завгородний), ранее выступавшего в составе украинской поп-группы «Время и стекло».
«Экстремистские материалы… Музыкальная композиция “Ничего личного”* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Positiff продолжительностью две минуты 23 секунды и ее текстовое содержание», — указано в перечне.
Как следует из документов, решение о признании песни экстремистским материалом вынес Приморский краевой суд 26 марта текущего года.
Поп-коллектив «Время и Стекло» был создан в декабре 2010 года. В состав дуэта входили Алексей Завгородний (Positiff) и Надежда Дорофеева (Додо), продюсером проекта являлся Алексей Потапенко (Потап). В 2020 году группа объявила о прекращении деятельности.
Ранее сообщалось, что группа Pussy Riot** признана террористической и экстремистской организацией.
* Включено в список экстремистских материалов.
** Группа внесена Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.