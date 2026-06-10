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Песню бывшего солиста поп-группы «Время и стекло» признали экстремистской

Минюст РФ обновил список экстремистских материалов: в перечень вошла музыкальная композиция исполнителя под псевдонимом Positiff, ранее выступавшего в составе «Время и стекло».

Источник: Аргументы и факты

Минюст России включил в федеральный список экстремистских материалов музыкальную композицию «Ничего личного»* исполнителя под псевдонимом Positiff (Алексей Завгородний), ранее выступавшего в составе украинской поп-группы «Время и стекло».

«Экстремистские материалы… Музыкальная композиция “Ничего личного”* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Positiff продолжительностью две минуты 23 секунды и ее текстовое содержание», — указано в перечне.

Как следует из документов, решение о признании песни экстремистским материалом вынес Приморский краевой суд 26 марта текущего года.

Поп-коллектив «Время и Стекло» был создан в декабре 2010 года. В состав дуэта входили Алексей Завгородний (Positiff) и Надежда Дорофеева (Додо), продюсером проекта являлся Алексей Потапенко (Потап). В 2020 году группа объявила о прекращении деятельности.

Ранее сообщалось, что группа Pussy Riot** признана террористической и экстремистской организацией.

* Включено в список экстремистских материалов.

** Группа внесена Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.