Утром 10 июня удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, привел к серьёзным логистическим сложностям. Из-за повреждения дорожного полотна движение общественного транспорта и карет скорой помощи по данному направлению оказалось временно заблокированным. В администрации Херсонской области назвали ситуацию критической и обвинили киевский режим в терроризме.