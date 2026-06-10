В восьми округах Херсонской области восстановили подачу электричества

«Электроснабжение восстановлено в полном объёме», — написал он.
Утром 10 июня удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, привел к серьёзным логистическим сложностям. Из-за повреждения дорожного полотна движение общественного транспорта и карет скорой помощи по данному направлению оказалось временно заблокированным. В администрации Херсонской области назвали ситуацию критической и обвинили киевский режим в терроризме.
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