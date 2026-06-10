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В центре Ростова горят два дома на 500 кв. м, есть угроза распространения огня

Крупный пожар в центре Ростова тушат 58 спасателей, есть угроза распространения пламени.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону вечером в среду, 10 июня, разгорелся крупный пожар. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, загорелись два дома и хозпостройка — огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров.

— Сообщение о возгорании поступило в 22:13. Пожар начался на улице Красных Зорь, 69, — рассказали в экстренном ведомстве.

Спасатели присвоили ему вторую категорию сложности. Существует угроза, что огонь перекинется на соседние строения.

На месте работают 58 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Точная причина пожара пока не установлена. Однако очевидцы в соцсетях сообщают, что слышали громкий хлопок. Одна из читательниц написала, что звук был слышен даже на Портовой, его же услышала и жительница Батайска.

Сведений о пострадавших и погибших на данный момент не сообщается. Оперативную информацию уточняют в МЧС.

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