В центре Ростова горят два дома на 500 кв. м, есть угроза распространения огня

В центре Ростова-на-Дону вечером в среду, 10 июня, разгорелся крупный пожар. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, загорелись два дома и хозпостройка — огонь охватил площадь порядка 500 квадратных метров.
— Сообщение о возгорании поступило в 22:13. Пожар начался на улице Красных Зорь, 69, — рассказали в экстренном ведомстве.
Спасатели присвоили ему вторую категорию сложности. Существует угроза, что огонь перекинется на соседние строения.
На месте работают 58 специалистов и 18 единиц спецтехники.
Точная причина пожара пока не установлена. Однако очевидцы в соцсетях сообщают, что слышали громкий хлопок. Одна из читательниц написала, что звук был слышен даже на Портовой, его же услышала и жительница Батайска.
Сведений о пострадавших и погибших на данный момент не сообщается. Оперативную информацию уточняют в МЧС.
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