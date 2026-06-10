В Башкирии задержали банду, оформлявшую SIM-карты на погибших бойцов СВО

Ранее в Москве полицейские пресекли работу незаконного колл-центра. Двое 19-летних молодых людей обслуживали SIM-боксы для массовых звонков украинских мошенников с «подменных» номеров. В съёмных квартирах на северо-востоке столицы оперативники задержали уроженцев Саратовской области. За время с ноября 2025 года парни сменили более десяти локаций, получая от кураторов по 100−200 SIM-карт ежедневно. В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ, им грозит до шести лет лишения свободы.