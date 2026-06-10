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В ДР Конго количество смертей от Эболы превысило 120

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться лихорадка Эбола. Число лабораторно подтверждённых смертей достигло 127, сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Источник: Life.ru

Количество инфицированных вирусом составляет 635 человек. Летальность — около 20%. Рост показателей в министерстве объясняют ускорением работы лабораторий, которые проводят тесты с образцами крови больных.

В Уганде, второй африканской стране, где зафиксирована вспышка Эболы, выявлены 19 заражённых. Один человек скончался.

Ранее правительство Маврикия объявило о переносе бизнес-саммита США — Африка, который должен был пройти на острове с 26 по 29 июля, из-за распространения лихорадки Эбола. Премьер-министр страны Навин Рамгулам подчеркнул, что речь идёт именно о переносе, а не об отмене мероприятия, которое планировало собрать около трёх тысяч бизнесменов, инвесторов и представителей властей. Тем временем в России уже разработана вакцина против нового штамма лихорадки Эбола: специалисты института имени Гамалеи адаптировали под изменившийся вирус ранее созданный препарат. Вакцина существует в формате готового продукта, но прежде чем её можно будет использовать, препарату предстоит пройти необходимые этапы тестирования.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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