В ДР Конго количество смертей от Эболы превысило 120

Ранее правительство Маврикия объявило о переносе бизнес-саммита США — Африка, который должен был пройти на острове с 26 по 29 июля, из-за распространения лихорадки Эбола. Премьер-министр страны Навин Рамгулам подчеркнул, что речь идёт именно о переносе, а не об отмене мероприятия, которое планировало собрать около трёх тысяч бизнесменов, инвесторов и представителей властей. Тем временем в России уже разработана вакцина против нового штамма лихорадки Эбола: специалисты института имени Гамалеи адаптировали под изменившийся вирус ранее созданный препарат. Вакцина существует в формате готового продукта, но прежде чем её можно будет использовать, препарату предстоит пройти необходимые этапы тестирования.