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Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Об этом в среду, 10 июня, сообщил оперштаб региона.

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Об этом в среду, 10 июня, сообщил оперштаб региона.

Пострадавшие — мужчина и женщина — доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, женщина — осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль поврежден, говорится в сообщении.

В этот же день глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.

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