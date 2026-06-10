Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены два мирных жителя. Об этом в среду, 10 июня, сообщил оперштаб региона.
Пострадавшие — мужчина и женщина — доставлены в Борисовскую центральную районную больницу. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, женщина — осколочные ранения головы и грудной клетки. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль поврежден, говорится в сообщении.
В этот же день глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.