Во время крупного пожара в центре Ростова спасатели эвакуировали десять человек

— Сообщение о возгорании поступило в 22:13. Пожар начался на улице Красных Зорь, 69. Огонь охватил два частных дома и хозпостройку. Площадь составила около 500 квадратных метров. Пожару присвоили вторую категорию сложности. Была угроза, что огонь перекинется на соседние строения, — рассказали в экстренном ведомстве. — Были эвакуированы десять человек. На месте работают 58 специалистов и 18 единиц техники.