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Балицкий сообщил о высокой дроновой активности в Мелитопольском округе

Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины (ВСУ). Работает противовоздушная оборона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram.

Источник: Life.ru

«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал Балицкий.

Утром 10 июня в Запорожской области после атак украинских дронов, которые пришлись по гражданской инфраструктуре, без электричества остались более 300 тысяч абонентов. Электроснабжение временно было нарушено сразу в 16 муниципальных образованиях области.

Ранее Балицкий сообщил о временном запрете на перевозку организованных групп детей в Запорожской области. Ограничение действует с 10 июня на всей территории региона. Решение принял штаб обороны Запорожской области. Запрет распространяется на все дороги общего пользования, включая федеральную трассу Р-280 «Новороссия». Чиновники ввели ограничения для обеспечения безопасности детей и предотвращения последствий возможных ударов по транспорту.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.