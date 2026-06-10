Балицкий сообщил о высокой дроновой активности в Мелитопольском округе

Ранее Балицкий сообщил о временном запрете на перевозку организованных групп детей в Запорожской области. Ограничение действует с 10 июня на всей территории региона. Решение принял штаб обороны Запорожской области. Запрет распространяется на все дороги общего пользования, включая федеральную трассу Р-280 «Новороссия». Чиновники ввели ограничения для обеспечения безопасности детей и предотвращения последствий возможных ударов по транспорту.