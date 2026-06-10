В КБР вынесли приговор 17 участникам «шариатских патрулей»

Организатор сообщества осуждён по статье о создании экстремистского сообщества. Ему назначено четыре года и три месяца колонии общего режима. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в религиозных общественных организациях. Остальные 16 подсудимых признаны виновными в участии в экстремистском сообществе. Им назначены сроки в колонии общего режима от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев.