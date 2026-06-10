В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в хуторе Красиво Борисовского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате атаки пострадали два человека. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У мужчины зафиксировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Женщина получила осколочные ранения головы и грудной клетки.
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