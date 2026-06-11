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У острова Кильдин готовят операцию по спасению запутавшегося в сетях кита

У острова Кильдин в Баренцевом море заметили горбатого кита, который не может самостоятельно освободиться из рыболовных сетей. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сейчас готовится спасательная операция.

«У острова Кильдин обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях. Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда “Природа и люди”, учёные ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция», — пишет он.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области действует Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих. Он создан на базе Мурманского арктического университета и объединяет лучших экспертов. Состояние кита остаётся под наблюдением специалистов.

Тем временем, туша горбатого кита по кличке Тимми, находящаяся у побережья Дании, может взорваться из-за скопления газов внутри тела. Процессы разложения внутри тела кита приводят к накоплению большого количества газов, что создаёт риск мощного разрыва туши. Подобные инциденты уже происходили ранее. В 2004 году кашалот взорвался во время перевозки через тайваньский город Тайнань.

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