У острова Кильдин готовят операцию по спасению запутавшегося в сетях кита

«У острова Кильдин обнаружили горбатого кита, запутавшегося в сетях. Животное в опасности, и сейчас наша главная задача — помочь ему освободиться. Специалисты фонда “Природа и люди”, учёные ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор. Сейчас готовится спасательная операция», — пишет он.