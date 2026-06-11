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ПВО сбила более 20 БПЛА над Севастополем

Силы ПВО сбили более 20 беспилотников над Севастополем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Более 20 беспилотников сбили над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

Он призвал севастопольцев оставаться в безопасных местах, отметив, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне ночью украинские боевики атаковали при помощи БПЛА Музей обороны Севастополя. Обошлось без погибших и пострадавших. В результате была сильно повреждена восстановленная версия панорамы Франца Рубо, написанная в 1954 году группой советских художников.

По словам директора музея Михаила Смородкина, это были не последствия работы ПВО, а именно целенаправленный удар, что зафиксировали камеры наблюдения.

ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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