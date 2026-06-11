Участницу ОПГ в Москве осудили на 4 года за мошенничество на 200 млн рублей

С декабря 2022 года по апрель 2025 года Суханкина в составе ОПГ работала в офисе на Пресненской набережной. Злоумышленники заключали с гражданами договоры займа. Они обещали клиентам выгодное вложение денег и высокий доход. Однако обещания никто не выполнил, а полученные средства сообщники не вернули и похитили. Суд признал Суханкину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о мошенничестве, которое совершила организованная группа в особо крупном размере. Женщина полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде четырёх лет колонии общего режима.