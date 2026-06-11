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Fars: в районе Сирика и Кешма в Иране произошла серия взрывов

Точное место и источник взрывов неизвестны.

ДОХА, 11 июня. /ТАСС/. Серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм. Об этом сообщило агентство Fars.

По их информации, точное место и источник взрывов неизвестны, однако на Кешме сработала противовоздушная оборона.